Un ancien détenu crée une milice anti-Hamas dans le sud de la bande de Gaza

Un ancien prisonnier palestinien détenu en Israël, Shawqi Abu Nasira, qui a également servi comme officier supérieur dans la police palestinienne, a annoncé ces derniers jours la création d'une nouvelle milice pour combattre le Hamas dans la région est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Dans une déclaration au site d'information Jusoor News basé aux États-Unis, Abu Nasira a expliqué que la formation de cette milice "n'était pas un choix politique, mais une nécessité pour protéger les résidents". Il a précisé que sa décision est intervenue "après une série de crimes commis par le Hamas, notamment l'assassinat de trois officiers du renseignement de l'Autorité palestinienne. À ce moment-là, j'ai compris que quiconque critique ou s'oppose au Hamas devient une cible, et que mon destin serait le même que le leur si je ne prenais pas les armes".

Abu Nasira accuse le Hamas de crimes étendus contre les Palestiniens de Gaza, "incluant la répression, les accusations de trahison et le racket". Selon lui, l'organisation refuse toute solution politique car ses décisions sont dictées par l'Iran. "Le Hamas vit du racket. Il prend tout ce que possède le citoyen au nom de la résistance, et refuse encore toute solution politique parce qu'il ne décide pas lui-même. La Turquie, le Qatar et l'Iran sont pires pour notre cause que l'occupation elle-même", a-t-il affirmé.

Après avoir critiqué le Hamas pour les événements du 7 octobre, la photo d'Abu Nasira est apparue sur une page connue associée au Hamas appelée "Attrape le collaborateur", qui encourage la violence contre ceux perçus comme collaborateurs avec Israël. Il a alors reçu des menaces directes de la part de hauts responsables du Hamas, auxquels il a répondu qu'"il serait celui qui les attraperait".

"C'est le moment où j'ai déclaré la guerre contre eux", a-t-il déclaré. Il commande aujourd'hui une milice de plus de 30 combattants qui, selon lui, ont tous quitté leurs foyers et leurs familles "après avoir souffert de la répression et de l'extorsion du Hamas".

Abu Nasira, qui a passé 16 ans dans les prisons israéliennes pour avoir commis des attentats, affirme que "le Hamas est effectivement terminé" et que ce qui en reste sont "des poches faibles qui se cachent dans les hôpitaux". Il dit avoir récemment vu des membres du Hamas et leurs familles résider dans les services de l'hôpital Nasser à Khan Younès, tandis que les personnes nécessitant des soins restaient dans les couloirs.

Abu Nasira a également annoncé créer "un camp civil comprenant un hôpital et une école pour attirer les gens hors du contrôle du Hamas". Il rejoint ainsi quatre autres milices opérant dans les zones de la "ligne jaune" contre le Hamas, dont celle de Yasser Abu Shabab, Hossam al-Astal, Ashraf al-Mansi et Rami Halas.