Le chanteur libanais Mohammad Hadi Saleh, proche du Hezbollah, a été arrêté et accusé d'espionnage au profit d'Israël et du Mossad, selon le commissaire du gouvernement libanais. Il est également soupçonné d'implication dans l'assassinat de citoyens libanais en échange de dizaines de milliers de dollars.

Initialement arrêté pour fraude financière, c'est lors de l'examen de son téléphone portable que les enquêteurs ont découvert des échanges compromettants avec des agents israéliens. Ces conversations contenaient des informations précises sur l'emplacement de sites stratégiques du Hezbollah.

Cette affaire fait écho à une précédente révélation du journal libanais Al-Akhbar, proche du Hezbollah, qui avait rapporté en septembre dernier qu'un certain Mohammad S., 29 ans, habitant du village d'Al-Tiyari dans le sud du Liban, avait été accusé d'espionnage pour le compte du Mossad. Selon les informations disponibles, le suspect aurait auparavant servi comme infirmier de combat au sein de l'organisation terroriste.

Les autorités libanaises poursuivent régulièrement des individus soupçonnés de collaborer avec les services de renseignement israéliens, considérant ces actes comme une haute trahison.

Le Hezbollah, soutenu par l'Iran et organisation terroriste, constitue une force politique et militaire majeure au Liban. L'organisation est particulièrement vigilante quant à la sécurité de ses infrastructures et de ses cadres, ayant déjà été la cible d'opérations d'élimination attribuées au Mossad par le passé.