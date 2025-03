Un chef druze syrien exprime ses réserves sur les visites en Israël et les risques de normalisation des relations

Dans un entretien accordé à la chaîne "Sky News" en arabe, Youssef Jarboua, un cheikh druze syrien, a exprimé ses préoccupations concernant les récentes visites de dignitaires religieux druzes syriens en Israël. Selon lui, ces visites, bien que d'abord perçues comme des échanges purement religieux, risquent d'être utilisées à des fins politiques et de porter atteinte à la position de la communauté druze vis-à-vis du régime syrien.

Une visite sans dimension politique, mais des risques de manipulation

Lorsqu'on lui a demandé son avis sur les visites de religieux druzes syriens en Israël, Jarboua a insisté sur le fait qu'il n’y avait aucune dimension politique dans ces visites. Selon lui, l’objectif principal était purement religieux : renforcer les liens sociaux et familiaux, et maintenir les relations intercommunautaires. Toutefois, il a souligné que ces visites auraient pu être perçues différemment en raison du contexte politique délicat dans lequel elles se sont déroulées. "Le problème n'est pas la visite en soi, mais comment elle pourrait être utilisée pour faire croire que les Druzes cherchent à normaliser leurs relations avec Israël, ce qui, selon lui, est inacceptable", a-t-il déclaré. Il a ajouté que le manque d'accord de paix entre la Syrie et Israël rend une telle démarche politiquement risquée. De plus, dans un climat où la Syrie et Israël n’ont pas signé de traité de paix, la normalisation des relations, même symbolique, serait perçue comme une trahison par le régime syrien et la population.

La position des Druzes face aux tensions régionales

Jarboua a également souligné les défis actuels rencontrés par la communauté druze en Syrie, notamment dans la région de Suwayda, où la situation est marquée par des tensions entre diverses factions politiques et militaires. Malgré cette instabilité, il a affirmé qu’il n'y avait pas de menace immédiate pesant sur les Druzes qui nécessiterait de chercher une protection extérieure, comme celle offerte par Israël. "Nous sommes capables de nous protéger nous-mêmes", a-t-il déclaré fermement. Cette déclaration met en lumière la volonté de la communauté druze de maintenir son indépendance et de ne pas dépendre d'acteurs extérieurs, tout en restant fidèle à ses racines et à ses traditions. Toutefois, la situation complexe en Syrie et les relations tendues avec Israël créent un terrain propice à l’exploitation politique de tels événements religieux.

La prudence nécessaire face à la diplomatie religieuse

En fin de compte, Jarboua a exprimé sa crainte que ces visites, bien qu’elles aient un caractère religieux, puissent être interprétées de manière erronée et utilisées pour renforcer l'idée de rapprochement avec Israël, une démarche qui, selon lui, doit être évitée tant qu’il n’y a pas de paix formelle entre les deux États. La communauté druze syrienne se trouve donc dans une position délicate, naviguant entre sa foi, ses liens sociaux avec les autres Druzes, et les impératifs politiques qui découlent de son statut au sein de la Syrie et de la région.