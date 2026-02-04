Un drone iranien abattu par les États-Unis sur fond de fortes tensions

Les tensions entre Washington et Téhéran se sont encore intensifiées après qu’un chasseur américain a abattu un drone iranien qui s’approchait du porte-avions USS Abraham Lincoln en mer d’Arabie. Selon le commandement central américain (CENTCOM), l’appareil, un Shahed-139, a adopté un comportement jugé "agressif" et poursuivi sa trajectoire malgré des mesures de désescalade prises par les forces américaines opérant en eaux internationales. Aucun militaire américain n’a été blessé et aucun équipement n’a été endommagé.

L’incident est survenu quelques heures seulement après que des forces iraniennes ont harcelé un navire marchand battant pavillon américain dans le détroit d’Ormuz. Des vedettes rapides et un drone iranien auraient menacé d’arraisonner le pétrolier Stena Imperative, avant qu’un destroyer américain n’intervienne pour l’escorter en sécurité. Les médias d’État iraniens ont indiqué que les Gardiens de la révolution enquêtaient sur l’"interruption" du drone, affirmant que les images collectées avaient pu être transmises à l’Iran avant sa destruction.

Ces développements surviennent alors que des négociations délicates entre les États-Unis et l’Iran sont en préparation. Initialement prévues en Turquie, les discussions pourraient finalement se tenir à Oman, à la demande de Téhéran. L’Iran souhaiterait limiter les pourparlers à des échanges bilatéraux centrés uniquement sur le dossier nucléaire, rejetant l’inclusion de sujets tels que les missiles balistiques ou le soutien à des groupes armés régionaux, contrairement aux souhaits américains.

Le président américain Donald Trump a confirmé que des négociations étaient "en cours", sans en préciser le lieu exact, tout en rappelant les frappes américaines menées en juin contre le programme nucléaire iranien. Selon le Wall Street Journal, Trump aurait même envisagé de se retirer des discussions après les récents incidents navals, avant de finalement maintenir le processus diplomatique.

Dans ce contexte tendu, l’émissaire spécial américain Steve Witkoff a rencontré à Jérusalem le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a averti que l’Iran ne pouvait pas être considéré comme un partenaire fiable. Israël a fait savoir qu’il attendait des États-Unis une ligne dure, incluant l’arrêt total de l’enrichissement nucléaire iranien, le démantèlement de son programme de missiles et la fin du financement de ses alliés régionaux. Des exigences que Téhéran juge inacceptables, alors que l’issue des négociations demeure plus incertaine que jamais.