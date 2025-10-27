Un drone israélien abattu par la FINUL au Liban

Un drone militaire israélien a été abattu dimanche par la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) lors d'une mission de surveillance de routine dans la région de Kafr Kila, déclenchant un nouvel incident entre Tsahal et les observateurs internationaux.

Selon l'armée israélienne, l'appareil ne représentait aucune menace pour les observateurs de la FINUL, qui ont néanmoins ouvert le feu et l'ont abattu. La FINUL conteste cette version, affirmant que le drone avait survolé sa patrouille "de manière agressive" et que "les Casques bleus ont appliqué les contre-mesures défensives nécessaires pour neutraliser le drone".

Suite à la destruction du premier appareil, l'armée israélienne a fait voler un second drone au-dessus de la zone, qui a largué une grenade, apparemment pour empêcher quiconque de s'approcher du site où gisait l'épave du premier drone.

La FINUL a affirmé que cette grenade avait été larguée à proximité de sa patrouille et qu'un char israélien avait également ouvert le feu sur ses observateurs. L'armée israélienne dément catégoriquement ces allégations, assurant qu'aucun tir n'a été dirigé contre les Casques bleus.

Tsahal indique que l'incident fait l'objet d'une enquête approfondie "via le canal de liaison militaire" entre les deux parties.

Cet incident s'inscrit dans une série de frictions entre Israël et la FINUL. Plus tôt ce mois-ci, la force onusienne avait accusé à deux reprises l'armée israélienne d'avoir largué des grenades près de ses observateurs, notamment lors d'un incident au cours duquel un Casque bleu a été légèrement blessé.

Dans ces deux cas précédents, l'armée israélienne avait justifié ses actions en affirmant avoir tenté de disperser des activités du Hezbollah, sans aucune intention de nuire aux observateurs de la FINUL.

Israël critique depuis longtemps l'efficacité de la force d'observation, l'accusant d'avoir échoué dans sa mission en n'empêchant pas le Hezbollah de renforcer ses positions près de la frontière israélienne pendant des décennies.