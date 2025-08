Un "expert" iranien accuse Israël et les Etats-Unis de manipuler le climat pour aggraver la crise de l’eau

Articles recommandés -

Un expert iranien en ressources hydriques accuse les États-Unis et Israël de manipuler les conditions météorologiques dans la région afin d’aggraver la sécheresse historique que traverse l’Iran. Selon le Middle East Media Research Institute (Institut de recherche des médias du Moyen-Orient - MEMRI), Mohsen Arbabian a affirmé lors d’un entretien diffusé le 30 juillet sur la chaîne YouTube iranienne Khateh Energy, que ces deux pays hostiles à l’Iran "dévient délibérément les nuages" depuis plus de quarante ans.

"Je le dis avec certitude", a déclaré Arbabian. "Il suffit de regarder les images satellites : les nuages changent de trajectoire. Ceux qui disent que c’est normal ont tort." Il pointe notamment la différence entre le niveau d’eau du lac Van en Turquie — encore bien rempli selon lui — et celui du lac d’Urmia, en Iran, désormais presque entièrement asséché.

D’après ses affirmations, les nuages venus de la Méditerranée, qui devraient en temps normal apporter des pluies en Iran, seraient aujourd’hui détournés vers la Turquie, l’Azerbaïdjan ou encore l’Arménie.

Ces accusations surviennent alors que l’Iran traverse l’une des pires sécheresses de son histoire récente. Depuis cinq ans, les précipitations sont largement inférieures à la moyenne, avec une baisse de plus de 40 % dans certaines régions. Les réserves en eau sont à des niveaux critiques : début 2025, le principal réservoir de Téhéran n’atteignait que 1 % de sa capacité, et les autres variaient entre 30 et 60 %.

Face à cette crise, les autorités ont récemment décrété un jour férié exceptionnel dans la capitale et dix provinces pour économiser l’eau et l’électricité, alors que des températures extrêmes dépassant les 50 °C paralysent le pays. Le président Masoud Pezeshkian a mis en garde contre un assèchement total des barrages d’ici septembre ou octobre sans réduction drastique de la consommation. Le gouvernement appelle désormais les Iraniens à réduire leur usage de l’eau d’au moins 20 %.

Ces pénuries ont déjà entraîné des rationnements sévères, des manifestations dans des villes comme Khomam, et un climat social de plus en plus tendu dans un pays au bord de la rupture hydrique.