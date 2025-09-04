Un garçon gazaoui présenté comme "tué" par l’armée israélienne retrouvé vivant

Articles recommandés -

Coup de théâtre à Gaza. Un jeune garçon de huit ans qui avait été présenté comme "tué" par les forces israéliennes (Tsahal) lors d’une distribution d’aide humanitaire le 28 mai dernier a été retrouvé vivant et en bonne santé, selon une enquête exclusive de Fox News publiée ce jeudi.

L’enfant, identifié comme Abdul Rahim Muhammad Hamden, surnommé Abboud, était au cœur d’un récit relayé par Anthony Aguilar, un ex-soldat américain et ancien béret vert, qui affirmait avoir vu l’enfant être "abattu" par des soldats israéliens. Cette histoire avait suscité une vive émotion internationale et avait été reprise par plusieurs médias et responsables politiques.

Après une enquête menée par la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), l’organisation a retrouvé Abboud et sa mère, Najlaa, qui se cachaient par peur de représailles. Des images et données biométriques ont confirmé leur identité. Fin août, ils se sont présentés à un centre sécurisé de distribution d’aide avant d’être exfiltrés vers un lieu sûr, dont la localisation reste secrète pour des raisons de sécurité. Johnnie Moore, président de la GHF, s’est réjoui de cet heureux dénouement, tout en critiquant la diffusion précipitée d’informations non vérifiées : « Trop de gens, y compris dans la presse et la société civile, se sont empressés de relayer des accusations sans poser les questions de base. »

Cette révélation remet en cause le récit initial et soulève des interrogations sur l’utilisation de telles histoires à des fins de propagande dans le contexte du conflit à Gaza.