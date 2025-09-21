Un groupe armé à Khan Younès se présente comme alternative au Hamas

Articles recommandés -

Un ancien membre des forces de sécurité de l’Autorité palestinienne (AP) à Gaza affirme avoir constitué un groupe armé opérant contre le Hamas à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Hossam al-Astal, 50 ans, dit vouloir offrir un refuge aux habitants qui cherchent à échapper à “l’oppression” du mouvement terroriste.

Installé autour du village vidé de Kizan al-Najjar, à un kilomètre de la zone d’al-Mawasi où Israël a dirigé une partie des déplacés de Gaza, son groupe assure pouvoir accueillir “quiconque vit sous la domination du Hamas”, en fournissant nourriture, eau et abris. Al-Astal affirme qu’un filtrage sécuritaire est effectué pour éviter l’infiltration de membres du Hamas, et annonce l’arrivée prochaine de “300 à 400 personnes supplémentaires”.

L’ancien policier de l’AP, issu d’une famille bédouine de Khan Younès, a été emprisonné plusieurs fois par le Hamas. Désormais, il dit coordonner ses activités avec Israël et compte à terme sur l’État hébreu pour l’approvisionnement en eau et en électricité. Ses hommes seraient armés et financés par plusieurs sources, incluant, selon lui, des pays arabes, européens et même les États-Unis.

“Les gens ici ne veulent plus du Hamas, ils veulent la paix avec Israël”, affirme-t-il. “Je me souviens de l’époque où l’armée israélienne était présente à Gaza : les enfants allaient à l’école, ils jouaient dehors, et il n’y avait pas de problèmes. Aujourd’hui, le Hamas a détruit Gaza et son peuple.”

Al-Astal compare son initiative à celle de Yasser Abu Shabab, chef d’un autre groupe armé qui, à Rafah, a mis en place des structures civiles et sécuritaires en marge du Hamas, dans une zone contrôlée par Israël. Les deux hommes seraient en contact, bien que chacun agisse de manière indépendante.

Des comptes liés au Hamas l’accusent ouvertement de collaboration avec Israël, diffusant des images le montrant récemment. L’armée israélienne, de son côté, refuse tout commentaire sur cette nouvelle formation armée qui se présente comme un embryon d’alternative au pouvoir du Hamas dans le sud de Gaza.