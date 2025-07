Un groupe soutenu par les Etats-Unis propose des "zones humanitaires" pour les Palestiniens à Gaza

Articles recommandés -

Un groupe humanitaire soutenu par les États-Unis, la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), a proposé la création de « zones de transit humanitaire » à Gaza, et potentiellement à l’extérieur, pour accueillir la population palestinienne, selon un document révélé par Reuters. Ce plan de 2 milliards de dollars, élaboré après le 11 février 2025, vise à « remplacer le contrôle du Hamas » sur le territoire. Soumis à l’administration Trump et récemment examiné à la Maison Blanche, il décrit des camps « volontaires » et « à grande échelle », où les Gazaouis pourraient « résider temporairement, se déradicaliser, se réintégrer et envisager une relocalisation ». Une présentation détaillée, consultée par Reuters, précise les modalités de mise en œuvre et les coûts associés.

Le Washington Post avait mentionné en mai des projets similaires de la GHF pour des complexes résidentiels destinés aux "non-combattants" palestiniens. Ce plan, qui ambitionne de restructurer la société gazaouie, suscite une vive controverse. Le Hamas et d’autres critiques y voient une tentative de contrôle déguisée sous des motifs humanitaires. Dans un contexte de négociations pour un cessez-le-feu à Doha, les zones proposées par la GHF, bien que présentées comme une solution à la crise humanitaire, soulèvent des questions sur leur faisabilité et leur impact géopolitique, exacerbant les tensions régionales.