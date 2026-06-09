Un hélicoptère américain s'écrase près du détroit d'Ormuz

Un hélicoptère d'attaque Apache de l'armée américaine s'est écrasé lundi à proximité du détroit d'Ormuz, selon le New York Times, qui cite deux sources informées du dossier. Les deux membres d'équipage ont été récupérés sains et saufs.

Les circonstances de l'incident demeurent floues. Les enquêteurs cherchent à déterminer si l'appareil a été abattu par des tirs iraniens, victime d'une panne mécanique ou d'un autre incident. Ni la Maison Blanche ni le Commandement central américain (CENTCOM) n'avaient commenté l'information au moment de sa publication.

Si la thèse d'un tir ennemi était confirmée, il s'agirait d'une escalade majeure dans le conflit opposant les États-Unis et l'Iran. Ce serait également le premier hélicoptère Apache perdu depuis le début des hostilités.

L'Apache est l'un des appareils les plus performants déployés dans la région. Armé notamment de missiles Hellfire, il participe aux missions de surveillance du détroit d'Ormuz, où il est chargé de dissuader les attaques de vedettes rapides et d'intercepter des drones.

Selon le New York Times, les forces américaines opèrent ces dernières semaines au plus près des îles contrôlées par l'Iran dans le détroit d'Ormuz et le golfe Persique, dans le cadre d'une posture militaire renforcée.

Cet incident intervient alors qu'un cessez-le-feu fragile semble se dessiner dans la région. Parallèlement, Washington poursuit ses opérations navales destinées à faire respecter son blocus contre les ports iraniens. Depuis le 13 avril, l'armée américaine affirme avoir refoulé 134 navires et neutralisé huit bâtiments ayant ignoré ses injonctions.