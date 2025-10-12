Un journal iranien proche du régime qualifie le 7 octobre d'"erreur stratégique grave"

Le quotidien iranien Jomhouri Eslami, proche du régime des ayatollahs et publié sous la supervision d'un représentant du Guide suprême Ali Khamenei, a publié ce dimanche matin une analyse inhabituelle qualifiant l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre de "grave erreur stratégique ayant conduit à une série de catastrophes dans le monde musulman".

L'article affirme que "bien que l'accord de cessez-le-feu à Gaza récemment signé apporte un soulagement humanitaire, la guerre a causé une destruction massive dans la bande de Gaza, la mort de dizaines de milliers de personnes et porté un coup sévère à l'axe de la résistance iranien".

Des pertes considérables pour l'axe chiite

Selon le journal, cette guerre de deux ans a entraîné "la perte d'influence des alliés de Téhéran", citant l'élimination de l'ancien secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah au Liban, la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie, et les lourdes pertes infligées aux Houthis au Yémen.

L'Iran elle-même, précise l'article, a subi des centaines de morts, dont des scientifiques et des officiers. "Bien qu'Israël n'ait pas atteint ses objectifs militaires", prévient le quotidien, l'État hébreu "tente maintenant de les réaliser par le biais de l'accord". En conclusion, l'article affirme qu'"il n'y a pas de vainqueur dans la guerre de Gaza, toutes les parties, et en particulier le monde musulman, en sortent perdantes".