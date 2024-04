Un palestinien emprisonné pour complicité dans un attentat-suicide remporte un prestigieux prix littéraire

L'écrivain palestinien Basim Khandaqji, incarcéré il y a 20 ans pour avoir aidé le terroriste responsable d'une attaque meurtrière à Tel Aviv en 2004, a reçu dimanche le prestigieux Prix international de la fiction arabe pour son roman "Un masque, couleur du ciel". L'annonce du lauréat 2024 a été faite lors d'une cérémonie à Abu Dhabi. Le prix a été accepté au nom de Khandaqji par Rana Idriss, propriétaire de Dar al-Adab, la maison d'édition basée au Liban.

Membre du groupe terroriste Front populaire de libération de la Palestine selon les autorités israéliennes, Khandaqji est né en 1983 à Naplouse en Cisjordanie. Il écrivait des nouvelles jusqu'à sa condamnation en 2004 pour son implication dans l'attaque meurtrière du marché Carmel à Tel Aviv. Selon un communiqué officiel israélien de l'époque, Khandaqji aurait utilisé une carte de presse obtenue pendant ses études à l'université A-Najah de Naplouse pour aider le terroriste à entrer en Israël depuis la Cisjordanie. Il a poursuivi ses études universitaires par internet depuis la prison, où il purge trois peines de prison à vie.

Le "masque" du titre du roman fait référence à la carte d'identité bleue que Nur, une archéologue vivant à Ramallah, trouve dans la poche d'un vieux manteau ayant appartenu à un Israélien. Le livre de Khandaqji a été choisi parmi 133 œuvres soumises au concours. Nabil Suleiman, président du jury, a déclaré que le roman "dissèque une réalité complexe et amère faite de fragmentation familiale, de déplacement, de génocide et de racisme".

Depuis son arrestation, Khandaqji a écrit des recueils de poésie dont "Rituels de la première fois" et "Le souffle d'un poème nocturne", ainsi que trois romans précédents. Le 1er novembre 2004, trois personnes ont été tuées et plus de 30 blessées lorsqu'Amar Al-Far, 16 ans, du camp de réfugiés d'Askar à Naplouse, a fait exploser une bombe au marché Carmel de Tel Aviv.