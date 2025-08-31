Un plan américain propose le départ volontaire des Gazaouis et la reconstruction du territoire (média)

Articles recommandés -

Un projet post-guerre pour Gaza, élaboré dans l’entourage de l’administration Trump et révélé par le Washington Post, propose de placer le territoire sous tutelle américaine pour une durée d’au moins dix ans. Ce plan de 38 pages prévoit de reconstruire Gaza en centre touristique et technologique, présenté comme une future « Riviera du Moyen-Orient ».

Baptisé GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust), le dispositif prévoit la relocalisation dite « volontaire » des plus de deux millions d’habitants. Les Palestiniens pourraient choisir de partir à l’étranger avec un soutien financier — 5 000 dollars, un an de nourriture et quatre ans de loyer — ou d’être installés temporairement dans des zones sécurisées à l’intérieur de Gaza le temps de la reconstruction. Les propriétaires fonciers recevraient des jetons numériques, échangeables plus tard contre des appartements dans de nouvelles « villes intelligentes ».

Le plan repose sur un financement privé, estimé à 100 milliards de dollars, avec une promesse de quadrupler l’investissement en dix ans. Les projets incluent des stations balnéaires, des complexes résidentiels modernes, des usines de véhicules électriques, des centres de données et des infrastructures majeures comme un port, un aéroport, une ligne de tramway et une autoroute reliant Gaza à l’Égypte, Israël et l’Arabie saoudite.

Donald Trump a déjà défendu sa vision d’un Gaza « reconstruit différemment », évoquant un « emplacement phénoménal » sur la Méditerranée. Son administration estime que le projet pourrait offrir une nouvelle dynamique économique à la région, tout en ouvrant la voie à de futurs partenariats internationaux.