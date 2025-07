Un projet iranien visant à développer des bombes pour paralyser le réseau électrique israélien neutralisé (média)

Articles recommandés -

Selon un article du Washington Post publié ce samedi, la récente offensive israélienne contre l’Iran a visé non seulement les installations nucléaires, mais aussi un programme secret de développement d’armes à impulsion électromagnétique (EMP). Ces armes, capables de paralyser les réseaux électriques et de communication, représentaient une menace majeure pour Israël.

Un responsable israélien a confié au journal que, dès les premières heures du conflit, les physiciens et scientifiques nucléaires iraniens des premier et deuxième échelons, ainsi que la plupart du troisième, ont été éliminés. « C’est une perte colossale », indique la source, estimant que cela dissuadera les jeunes scientifiques iraniens de rejoindre un programme désormais synonyme de « sentence de mort ». Israël considère avoir ainsi stoppé les projets d’EMP et de fusion nucléaire.

« L’Iran n’est plus un État au seuil nucléaire », affirme un autre interlocuteur. « Il lui faudra au moins un à deux ans pour reconstruire une arme nucléaire transportable, à condition de masquer ses activités. » L’opération, décrite comme une « démonstration spectaculaire » d’intelligence et de coordination, mêle guerre aérienne, espionnage et algorithmes, selon des sources israéliennes et américaines. Cette attaque sophistiquée a ciblé l’élite militaire et scientifique iranienne, marquant un tournant dans le bras de fer régional.

Alors que l’Iran tente de se relever, cette révélation souligne l’efficacité des services de renseignement israéliens et les tensions persistantes avec Téhéran.