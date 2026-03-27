Un responsable du Hamas fustige les conditions liant la reconstruction de Gaza à son désarmement

Bassem Naim, haut responsable du Hamas, a vivement critiqué les déclarations de Nikolaï Mladenov, après son intervention devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Le haut représentant pour Gaza au Conseil de paix avait appelé la communauté internationale à faire pression sur le Hamas pour qu’il se désarme, conditionnant le retrait de l’armée israélienne de Gaza ainsi que les efforts de reconstruction du territoire à cette mesure.

Dans un communiqué, Bassem Naim accuse Nikolaï Mladenov de dépasser son rôle en adoptant une position alignée sur celle d’Israël. Il affirme que ces conditions remettent en cause les accords précédents et ignore le fait, selon lui, qu’Israël n’a pas respecté les engagements initiaux de la trêve ni fourni de garanties pour la suite. Le responsable du Hamas estime également que l’émissaire agit sous l’influence des États-Unis et du gouvernement de Benjamin Netanyahou, l’accusant d’exacerber les tensions plutôt que de favoriser une désescalade.

Il reproche en outre à Nikolaï Mladenov de ne pas avoir clairement attribué les responsabilités dans les violations du cessez-le-feu, évoquant les bilans avancés par le ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas, qui ne distingue pas entre civils et combattants. Selon Bassem Naim, cette approche internationale aurait contribué à aggraver la situation sans apporter de véritable stabilité à la région.