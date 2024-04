Un responsable qatari exhorte Israël et le Hamas à faire davantage pour parvenir à un accord de cessez-le-feu

Un haut responsable qatari a exhorté Israël et le Hamas à faire preuve de "plus d'engagement et de plus de sérieux" dans les négociations sur le cessez-le-feu, dans des interviews accordées à des médias israéliens, alors que la pression s'accroît sur les deux parties pour parvenir à un accord qui libérerait les otages israéliens et apporterait un répit potentiel à la guerre qui dure depuis près de sept mois à Gaza.

Les interviews accordées au quotidien Haaretz et à la chaîne publique israélienne Kan ont été publiées et diffusées samedi soir. Israël promet toujours d'envahir Rafah, la ville la plus méridionale de Gaza, en dépit de l'inquiétude mondiale concernant les centaines de milliers de Palestiniens qui y sont réfugiés, et alors que les deux parties échangent des propositions concernant un accord de cessez-le-feu.

Le Qatar, qui accueille le quartier général du Hamas à Doha, a été un intermédiaire clé tout au long de la guerre entre Israël et le Hamas. Avec les États-Unis et l'Égypte, le Qatar a contribué à la négociation d'un bref arrêt des combats en novembre, qui a permis la libération de dizaines d'otages. Depuis, les deux parties ont tenu de nombreux cycles de négociations, mais aucun n'a abouti à une nouvelle trêve. Signe de sa frustration, le Qatar a déclaré au début du mois qu'il réévaluait son rôle de médiateur. Dans les interviews, le porte-parole du ministère des affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari, a exprimé sa déception à l'égard du Hamas et d'Israël, déclarant que chaque partie avait pris ses décisions en fonction d'intérêts politiques et non en pensant au bien des civils. "Nous espérions voir plus d'engagement et plus de sérieux de la part des deux parties", a-t-il déclaré au quotidien Haaretz.

Il n'a pas révélé de détails sur l'état actuel des pourparlers, si ce n'est qu'ils se sont "effectivement arrêtés", "les deux parties étant restées campées sur leurs positions".

"S'il y a un regain d'engagement de la part des deux parties, je suis sûr que nous pourrons parvenir à un accord", a-t-il affirmé. Les propos de M. Al-Ansari sont intervenues après qu'une délégation égyptienne a discuté avec des responsables israéliens d'une "nouvelle vision" pour un cessez-le-feu prolongé à Gaza, selon un responsable égyptien qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat afin de pouvoir discuter librement de l'évolution de la situation. Le Hamas a quant à lui déclaré samedi qu'il examinait une nouvelle proposition israélienne de cessez-le-feu, en réponse à une proposition du Hamas datant d'il y a deux semaines.

Le conseiller du Premier ministre qatari défend les transferts de fonds vers Gaza

Par ailleurs, le responsable qatari a défendu le transfert d'argent de son pays à Gaza avant le 7 octobre, et affirme qu'il a été effectué à la demande de certains responsables israéliens qui disent maintenant que l'argent a aidé à armer le Hamas.

Majed Al-Ansari, a déclaré à la chaîne publique Kan que l'aide visait à permettre aux habitants de Gaza de "vivre naturellement" et que "la prospérité est le seul moyen de sortir du cycle de la violence". "Mais laissez-moi vous dire très clairement que toute cette aide faisait partie d'un mécanisme qui comprenait une surveillance israélienne complète, un contrôle israélien complet, même si les familles ont reçu 100 dollars d'aide par le biais de ce processus", a-t-il affirmé. M. Ansari poursuit en disant que Doha est "consterné" par le fait que les responsables qui ont demandé de l'argent au Qatar l'accusent maintenant d'en envoyer directement au Hamas, ajoutant que l'argent a été envoyé à Gaza par l'intermédiaire d'Israël. "L'aide qui a été acheminée l'a été sous le contrôle d'organisations internationales, et il y a eu un processus de contrôle pour toutes les familles, ainsi qu'un mécanisme de compte-rendu aux agences israéliennes", a-t-il déclaré. "Il y avait donc des points de contrôle et des garanties en place pour s'assurer qu'aucune partie de cet argent n'allait ailleurs. Cela a été fait pour des raisons humanitaires. L'absence de paix et de sécurité que nous connaissons aujourd'hui n'est pas due à l'envoi d'aide à la population de Gaza. C'est le résultat d'un manque d'engagement en faveur de la paix de la part des deux parties", a-t-il souligné.