Un soldat de Tsahal blessé par une roquette tirée par le Hamas sur Kerem Shalom depuis Rafah

Un soldat israélien a été blessé par un barrage de roquettes tiré depuis Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, sur la zone de Kerem Shalom plus tôt ce mercredi, a rapporté Tsahal.

Le Hamas a tiré huit roquettes lors de cette attaque, qui a déclenché des sirènes dans la communauté de Shlomit. Le soldat a été soigné sur place et n'a pas eu besoin d'être hospitalisé, indique Tsahal. Un peu plus tôt, le Hamas avait lancé plusieurs autres roquettes sur le point de passage de Kerem Shalom depuis Rafah, mais l'armée israélienne affirme que ces projectiles n'ont pas réussi à franchir la frontière.

"L'organisation terroriste du Hamas continue de mettre délibérément en danger les civils gazaouis et de mener des attaques terroristes à partir de zones civiles pour tenter d'attaquer des civils israéliens et des troupes de Tsahal. De plus, l'organisation terroriste continue de lancer des projectiles depuis des zones peuplées de la région de Rafah en direction du point de passage de Kerem Shalom pour attaquer les troupes de Tsahal, ainsi que le fonctionnement du point de passage", a affirmé l'armée dans un communiqué.