Un système de défense israélien intercepte un missile iranien aux Émirats arabes unis

Un système de défense aérienne israélien déployé aux Émirats arabes unis a été utilisé lundi pour intercepter un missile iranien, selon une source citée par CNN. Israël a discrètement installé au début de la guerre avec l’Iran un dispositif de type « Dôme de fer » sur le territoire émirati, accompagné de soldats chargés de son exploitation, afin de renforcer les capacités de défense du pays du Golfe.

Ce déploiement, initialement révélé par Axios, constitue un signal clair du renforcement de la coopération sécuritaire entre Israël et les Émirats arabes unis. Il intervient dans un contexte de tensions régionales accrues, marqué par des tirs répétés de missiles et de drones attribués à Téhéran.

Au cours des deux derniers mois, les Émirats arabes unis sont le pays le plus exposé aux attaques iraniennes dans la région. Face à cette pression, Abou Dhabi renforce activement ses dispositifs de défense aérienne, avec l’appui de partenaires stratégiques.

Les relations entre Israël et les Émirats se sont intensifiées depuis leur normalisation en 2020 dans le cadre des accords d’Abraham, une initiative portée par Donald Trump lors de son premier mandat. Depuis, les deux pays développent une coopération étroite, notamment dans le domaine sécuritaire.

CNN indique avoir sollicité une réaction du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, sans réponse dans l’immédiat.