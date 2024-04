Une flottille devrait quitter la Turquie avec plus de 5 000 tonnes d'aide à destination de la bande de Gaza (média)

Dans les prochains jours, une flottille de navires humanitaires devrait quitter la Turquie pour se rendre dans la bande de Gaza. Les organisateurs de la flottille ont déclaré au Washington Post qu'elle comprendrait un cargo transportant des colis alimentaires, de l'eau, des ambulances et du matériel médical, notamment des anesthésiques. Le tout représente plus de 5 000 tonnes d’aide. "Nous essayons d'éviter la famine, mais ce n'est pas suffisant", a déclaré Ann Wright, l'une des organisatrices.

Wright est une diplomate américaine à la retraite, qui a démissionné de son poste au Département d'État lorsqu'elle s'est opposée à l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Elle a déclaré au Washington Post lors d'un entretien téléphonique que la dynamique régionale était "difficile" et que le succès de leur mission dépendait aussi de "la grâce des autorités portuaires" en Turquie. La flottille elle-même était censée démarrer dimanche, mais des désaccords subsistent quant à savoir si les Turcs l'autoriseront à partir. Les participants ont effectué la semaine dernière un entraînement "à la non-violence", pour se préparer aux "innombrables scénarios dans lesquels il sera possible de nous faire rebrousser chemin", selon les organisateurs. Ce n'est pas la première fois qu'une flottille d'aide civile se rend à Gaza. En 2010, le Marmara, au cours duquel dix personnes avaient été tuées – avait déclenché une grave crise diplomatique entre la Turquie et Israël. Certains des participants de la "Flottille de la Liberté", ont également participé à la flottille sur le navire Marmara. L'un des groupes participant au voyage - est "l'Organisation caritative islamique turque", IHH - qui est définie comme étant un groupe terroriste par Israël.

Mustafa Uzbek, coordinateur des communications de l'IHH, l'organisation qui met en œuvre le programme, a affirmé que les organisateurs avaient informé le gouvernement turc, les Nations Unies et d'autres institutions internationales de la mission. Les États-Unis ont averti leurs citoyens de ne pas participer à la flottille et ont offert "très peu d'aide" lorsque les militants américains des flottilles ont été arrêtés puis expulsés par Israël, a affirmé l'organisateur de la flottille. L'armée israélienne n'a pas encore commenté l'information. Cependant, Channel 12 a rapporté samedi que les "préparatifs de sécurité" avaient commencé concernant sa prise en charge vers Gaza.