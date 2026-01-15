Une frappe américaine en Iran ne déclencherait pas forcément de représailles contre Israël

Les services de sécurité israéliens estiment que même en cas de frappe américaine contre l'Iran, Téhéran ne ripostera pas nécessairement par des tirs directs vers Israël. Selon les informations diffusées ce jeudi matin sur la chaîne Kan, les Iraniens pourraient craindre qu'impliquer Israël dans le conflit ne provoque une escalade régionale incontrôlée.

Toutefois, Jérusalem ne baisse pas la garde. Les autorités israéliennes maintiennent leur dispositif de défense au plus haut niveau, anticipant d'éventuelles représailles indirectes via les rebelles houthis au Yémen ou le Hezbollah au Liban.

Si Washington décidait de passer à l'action, Israël recevrait une alerte préalable permettant à la défense civile de se préparer en conséquence. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, multiplie les réunions d'évaluation avec les hauts responsables militaires et sécuritaires face aux développements régionaux et aux risques d'escalade.

Dans ce contexte, le système de défense antiaérienne a été renforcé sur tout le territoire. L'armée de l'air israélienne se tient prête à faire face à plusieurs scénarios : tirs de missiles, attaques de drones et cyberattaques contre les infrastructures civiles.

Pour l'instant, le message adressé à la population reste clair : Tsahal surveille la situation, se prépare et agit de manière responsable. Aucune modification des consignes de sécurité n'a été annoncée. Les citoyens sont invités à ne suivre que les communiqués officiels.