"Une menace existentielle pour le Hamas" : pourquoi l'organisation terroriste sabote l'aide humanitaire

L'analyste militaire Yaakov Lappin a commenté ce mardi soir sur i24NEWS les violences au centre de distribution d'aide à Rafah, confirmant que ces émeutes ont été orchestrées par le Hamas pour préserver son monopole sur l'aide humanitaire, source cruciale de pouvoir et de financement.

"C'est une menace existentielle pour la poursuite de l'existence du Hamas si cela continuait", explique Lappin. Le nouveau système de distribution israélien contourne totalement le Hamas, qui jusqu'à présent interceptait systématiquement les convois humanitaires pour s'enrichir et maintenir son contrôle sur la population.

L'expert de l'Institut Miryam souligne que "les camions rentrent, le Hamas et ses bandes dérobent ces camions, pas seulement de la nourriture, mais du carburant, les médicaments". Ce détournement permet au mouvement terroriste "de vivre, de manger, de boire et de gagner de l'argent", revendant ensuite les surplus "sur le marché noir à des prix exorbitants".

Stratégie double : politique et militaire

Malgré les incidents, Lappin juge le bilan positif : "Ils ont quand même réussi à distribuer pratiquement un demi-million de caisses". Cette nouvelle approche vise une "séparation géographique et physique entre le Hamas et les civils de Gaza", affaiblissant l'organisation "du point de vue politique, mais aussi militairement". En créant des zones civiles sécurisées au sud, Israël rend "les terroristes du Hamas beaucoup plus vulnérables", même s'ils "se cachent dans des écoles comme ils le font chaque jour". Sans boucliers humains, Tsahal peut "plus facilement les attaquer".

Pression militaire coordonnée

Parallèlement à cette guerre logistique, cinq divisions israéliennes manœuvrent dans toute la bande de Gaza. "Chaque attaque doit être totalement contrôlée, avec les autorisations de tous les départements", précise Lappin, notamment pour éviter de toucher les otages dont les forces israéliennes connaissent "plus ou moins" les positions.

L'opération terrestre porte ses fruits : "800 terroristes ont été éliminés, la majorité des dirigeants du Hamas ont été éliminés". Ces éliminations provoquent une perte de contact entre la direction et le terrain, réduisant progressivement l'organisation à "des cellules de guérilla" très affaiblies.

Le Hamas tente de reprendre la main

Face à cette érosion de son pouvoir, le Hamas a récemment commencé à distribuer gratuitement de l'aide humanitaire au lieu de la vendre, confirmant ses inquiétudes pour son autorité. Lappin prédit que l'organisation "va essayer d'attaquer encore directement ce type de points de distribution dans le centre, dans le sud, dans le nord".

Cette bataille pour le contrôle de l'aide humanitaire illustre l'évolution stratégique du conflit, où la logistique devient une arme aussi décisive que les opérations militaires traditionnelles.