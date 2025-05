Une nouvelle explosion en Iran s'ajoute à une série d'incidents similaires survenus ces derniers jours

Une nouvelle explosion vient d'être signalée ce dimanche à Mashhad, deuxième plus grande ville d'Iran, située dans l'est du pays. Les circonstances exactes de cette déflagration restent pour l'instant indéterminées, mais elle s'inscrit dans une série d'incidents similaires touchant plusieurs régions iraniennes ces derniers jours.

Les médias locaux font également état d'une autre explosion survenue simultanément dans la zone industrielle de Qom, ayant fait au moins cinq blessés selon les premières informations disponibles.

https://x.com/i/web/status/1919009514377916485 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ces incidents s'ajoutent à une succession d'explosions et d'incendies qui ont frappé l'Iran récemment. Samedi, un incendie s'est déclaré dans une centrale électrique de Karaj, peu après qu'un séisme de magnitude 4,0 a secoué la région. Un autre feu a été maîtrisé dans la ville de Paradis, dans la province d'Alborz.

Les autorités iraniennes attribuent ces incidents à des facteurs naturels, notamment aux conditions météorologiques, à des pannes électriques ou à des erreurs humaines.

La semaine dernière, une explosion particulièrement violente avait déjà touché un entrepôt d'une entreprise fabricant des feux d'artifice et divers explosifs dans la province d'Ispahan, faisant un mort et deux blessés. Selon certaines sources, cette installation pourrait également être impliquée dans la production de composants pour drones et d'explosifs destinés au régime iranien.

Les incidents répétés dans des installations sensibles suscitent de nombreuses interrogations, une semaine après une explosion majeure survenur dans le plus important port commercial du pays, qui a fait des dizainzes de morts et près de 1 000 blessés.