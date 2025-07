Une partie du stock d’uranium de l’Iran a survécu aux frappes (responsable israélien au NYT)

Articles recommandés -

Un haut responsable israélien a révélé jeudi au New York Times, qu’une partie de l’uranium hautement enrichi de l’Iran, stocké sous terre, a survécu aux frappes israélo-américaines du mois dernier sur les sites nucléaires de Natanz et Fordo. « Une quantité suffisante pour une bombe reste accessible aux ingénieurs iraniens », a-t-il averti, bien que les 18 000 centrifugeuses actives aient été endommagées ou détruites. Cette découverte, survenue peu après l’élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a poussé Israël à préparer une nouvelle action militaire, potentiellement sans soutien américain, face à un « sprint iranien vers la bombe » détecté par ses services de renseignement.

Les frappes ont ciblé des installations clés, mais des divergences persistent. Rafael Grossi, chef de l’AIEA, affirme qu’une grande partie de l’uranium d’Ispahan a été déplacée avant les attaques, contrairement à l’évaluation israélienne selon laquelle le stock est resté intact, protégé par la profondeur du site. Le président américain Donald Trump a soutenu que les frappes ont « anéanti » le programme iranien pour des années, tandis que son ministre de la Défense, Pete Hegseth, a décrit Fordo comme « enseveli sous une montagne ».

Depuis, l’Iran a expulsé les inspecteurs de l’AIEA et désactivé les caméras de surveillance, rendant son programme « de plus en plus opaque ». Téhéran pourrait désormais disperser ses activités nucléaires dans des ateliers clandestins pour échapper à de futures frappes. Malgré les dommages infligés, les experts s’interrogent sur le temps nécessaire à l’Iran pour restaurer ses capacités d’enrichissement. Le responsable israélien reste confiant : « Tout nouvel essai sera détecté, offrant une fenêtre pour une frappe supplémentaire. »