Une vidéo de Naftali Bennett mal interprétée prise pour une menace par l'Iran

L'establishment sécuritaire israélien a exprimé mardi ses critiques concernant une vidéo publiée par l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, qui aurait généré des inquiétudes en Iran. Selon la chaîne Kan, Bennett a publié sur X une vidéo montrant un sablier accompagné de la mention "Le moment est venu", ce que Téhéran a interprété comme un compte à rebours avant une frappe imminente.

L'entourage de Bennett a précisé qu'il s'agissait en réalité d'une vidéo promotionnelle pour le programme "Miluimnikim" (réservistes) et qu'elle n'avait aucun lien avec l'Iran. Bennett s'est pourtant exprimé à plusieurs reprises par le passé sur le dossier iranien, insistant sur la nécessité de frapper directement le régime des ayatollahs.

Plus tôt dans la journée, le guide suprême iranien Ali Khamenei a réagi à l'information selon laquelle Israël aurait transmis à Téhéran des messages rassurants sur ses intentions : "Qu'est-ce qui pousse notre ennemi à demander un cessez-le-feu en premier lors de la guerre de 12 jours, puis à nous envoyer des messages affirmant qu'ils ne veulent pas nous combattre ? Cet ennemi malveillant est un menteur invétéré, et nous ne le croyons pas".

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou se serait par ailleurs appuyé sur le président russe Vladimir Poutine pour transmettre ces messages d'apaisement à l'Iran. Ces communications auraient eu lieu récemment, notamment lors d'appels téléphoniques entre Netanyahou et Poutine, dans le contexte des tensions entre Jérusalem et Téhéran.