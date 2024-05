Une vidéo filmée par un drone montre des terroristes palestiniens à l'intérieur d'un centre de l'UNRWA à Rafah

Des terroristes palestiniens ont été vus dans un centre logistique de l'UNRWA à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et près de véhicules des Nations Unies, dans des images de drone de Tsahal datant du week-end.

Selon Tsahal, les terroristes armés ont été repérés par les troupes de la Brigade Givati samedi au centre logistique de l'UNRWA dans l'est de Rafah. La vidéo montre les terroristes armés à côté de véhicules de l'ONU et dans le complexe logistique lui-même, qui, selon Tsahal, est utilisé par l'organisme de l'ONU pour acheminer l'aide humanitaire. Tsahal précise que la vidéo montre également un homme armé ouvrant le feu à l'intérieur du complexe. À la suite de cet "événement inhabituel", l'armée déclare que les représentants du coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) "ont transmis les conclusions à de hauts responsables de la communauté internationale et ont demandé à l'ONU d'enquêter de toute urgence sur cette affaire". Les représentants du COGAT ont également "mis en garde l'ONU contre la présence de terroristes dans la zone et la gravité du danger que représente la présence de terroristes dans l'enceinte du centre logistique en ce qui concerne la protection continue des installations de l'organisation". Israël a déjà accusé l'UNRWA de permettre au Hamas d'utiliser ses installations à Gaza à des fins terroristes. Il a également fourni des preuves que plusieurs employés de l'agence sont membres de groupes terroristes et ont été impliqués dans l'attaque du 7 octobre.