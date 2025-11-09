Vaste opération contre le groupe Etat islamique en Syrie

Les forces de sécurité syriennes ont mené samedi une série d'opérations préventives d'envergure nationale visant à démanteler les cellules de l'État islamique, selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Au total, 61 raids ont été conduits, aboutissant à l'arrestation de 71 personnes et à la saisie d'explosifs et d'armements, a précisé le porte-parole sur la chaîne de télévision publique Al Ekhbariya

Cette offensive intervient dans le contexte d'une visite stratégique du président syrien Ahmed al-Charaa à Washington, où il doit rencontrer le président américain Donald Trump et intégrer une coalition antijihadiste dirigée par les États-Unis.

Selon six sources proches du dossier interrogées précédemment par Reuters, Washington envisage d'établir une présence militaire sur une base aérienne à Damas. Cette implantation viserait à faciliter la mise en œuvre d'un accord de sécurité actuellement négocié par les États-Unis entre la Syrie et Israël.

Un responsable de l'administration américaine avait également indiqué que Washington procédait à une évaluation constante de son dispositif en Syrie afin d'optimiser la lutte contre l'État islamique sur le terrain.