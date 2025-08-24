Vers un désarmement du Hezbollah ? Une délégation américaine attendue à Beyrouth

Articles recommandés -

Un signal politique fort est attendu lundi à Beyrouth. Le sénateur républicain de premier plan Lindsey Graham, président de la commission budgétaire du Sénat américain, doit atterrir dans la capitale libanaise accompagné des envoyés spéciaux américains Morgan Ortagus et Richard Barak. Cette visite, selon plusieurs observateurs, vise à rappeler aux autorités libanaises que l’aide internationale passe par des avancées concrètes vers le désarmement du Hezbollah.

La question est au cœur des tensions politiques internes. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement libanais a tenu une réunion houleuse au terme de laquelle il a été décidé que l’armée devait préparer un plan de désarmement du Hezbollah d’ici la fin de l’année. Le Premier ministre Nawaf Salam a exigé que ce document lui soit présenté d’ici la fin du mois d’août. Face à cette décision, les ministres affiliés à Amal et au Hezbollah ont quitté la séance en signe de protestation.

Les débats restent profondément polarisés. Le ministre libanais de la Justice a affirmé que « l’État doit commencer le désarmement, nous ne laisserons pas le Hezbollah entraîner tout le pays dans sa chute ». À l’inverse, le député du Hezbollah Ali Fayyad a accusé Israël d’être « le véritable obstacle à la construction d’un État » et a réclamé une retraite israélienne de certains postes frontaliers et la libération de prisonniers libanais comme préalable à tout processus.

La tension est palpable à Beyrouth, où certains craignent des manifestations massives et un siège des institutions gouvernementales. La visite de Graham et de ses homologues américains intervient donc dans un climat explosif, où le Hezbollah tente de rallier l’opinion autour d’un ennemi commun : Israël.