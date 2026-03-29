Vifs désaccords entre le président iranien et le chef du CGRI au sujet de la guerre et de l'économie

De profondes divergences opposent le président iranien Massoud Pezeshkian au commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), Ahmad Vahidi, quant à la gestion de la guerre et ses répercussions sur l’économie du pays, selon un rapport de la chaîne d’opposition Iran International.

D’après cette source, le président aurait vivement critiqué la stratégie d’escalade militaire menée par les Gardiens de la révolution, mettant en garde contre des conséquences économiques "graves" et affirmant que, sans cessez-le-feu, l’économie iranienne pourrait "s’effondrer complètement d’ici trois semaines à un mois".

Toujours selon ce média, Massoud Pezeshkian aurait exigé la restitution des prérogatives exécutives et administratives au gouvernement civil, une demande fermement rejetée par Ahmad Vahidi. Ce dernier aurait, en retour, imputé la situation actuelle à l’échec du gouvernement à mener des réformes structurelles avant le début du conflit et des mouvements de contestation.

Alors que la guerre entre dans sa cinquième semaine, les effets économiques se font de plus en plus sentir à travers le pays. Des informations en provenance de plusieurs grandes villes font état de distributeurs automatiques de billets vides, hors service ou inaccessibles, tandis que les services bancaires en ligne de grandes banques connaissent des perturbations répétées. Par ailleurs, des employés du secteur public affirment que salaires et avantages n’ont pas été versés régulièrement au cours des trois derniers mois, illustrant l’aggravation de la crise au sein de la République islamique.