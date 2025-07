Visite inédite d'Isaac Herzog à Gaza : appel à l’unité et à la libération des otages

Articles recommandés -

Le président israélien Isaac Herzog a effectué mercredi une visite inédite dans la bande de Gaza, accompagné du commandant du front sud, du chef de la 99e division et d’autres officiers. S’adressant aux réservistes du bataillon 969, il a abordé la crise du projet de loi sur la conscription : « Des changements s’opèrent dans la communauté orthodoxe, tous doivent porter le fardeau. » Il a noté l’évolution au sein de cette communauté, citant les familles orthodoxes endeuillées qu’il a rencontrées.

Isaac Herzog a salué les soldats : « Vous protégez les citoyens d’Israël, les localités du sud et l’ensemble du pays. » Sur la question des otages, il a déclaré : « Vous combattez pour changer la réalité et ramener nos otages. Grâce à vos efforts et aux négociations intensives, nous espérons une avancée significative. » Il a aussi défendu l’aide humanitaire acheminée par Israël, avec des centaines de camions hebdomadaires : « Nous respectons le droit international. Le Hamas sabote cette aide pour protéger ses infrastructures. »

Cette visite intervient dans un contexte de tensions autour de la conscription orthodoxe et des pourparlers pour la libération des otages, où les efforts militaires et diplomatiques s’entrecroisent pour stabiliser la région.