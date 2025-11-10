Washington accuse l’Iran de continuer à financer massivement le Hezbollah malgré les sanctions

Les États-Unis affirment que l’Iran continue d’injecter des sommes colossales dans les caisses du Hezbollah, en dépit des sanctions internationales censées asphyxier l’économie du régime. Selon John Hurley, sous-secrétaire américain au Trésor chargé du renseignement financier et de la lutte contre le terrorisme, près d’un milliard de dollars auraient été transférés au mouvement terroriste chiite libanais depuis le début de l’année.

Dans une interview à Reuters, Hurley a estimé que le moment était venu d’exercer une pression accrue sur le Hezbollah pour le pousser à désarmer, notamment à la faveur du contexte politique fragile au Liban. "S’il se désarmait, les Libanais pourraient enfin reprendre le contrôle de leur pays", a-t-il déclaré depuis Istanbul, où il entamait une tournée régionale incluant la Turquie, le Liban, les Émirats arabes unis et Israël.

L’administration du président Donald Trump maintient sa politique de "pression maximale" sur Téhéran, destinée à limiter à la fois son programme nucléaire et son influence régionale. "Même avec une économie affaiblie, l’Iran continue de financer ses milices terroristes", a dénoncé Hurley, rappelant que de nouveaux sanctions ciblées avaient été imposées la semaine dernière à deux individus accusés de transférer des fonds au Hezbollah via des sociétés de change.

Sur le terrain, Israël reste en état d’alerte face à la reconstitution de l’arsenal du Hezbollah, un an après la fin de la guerre. L’armée israélienne a annoncé samedi avoir éliminé un combattant du Hezbollah à Baraachit, dans le sud du Liban, impliqué dans la reconstruction d’infrastructures militaires. Plus tôt dans la journée, deux autres membres des "Brigades de la résistance libanaise", proches du Hezbollah, avaient été tués dans le secteur de Chebaa.

Selon des sources sécuritaires israéliennes, le Hezbollah, dirigé par Naim Qassem, poursuit un effort accéléré de réarmement, en violation des engagements du cessez-le-feu conclu en novembre dernier. Le gouvernement libanais a récemment chargé son armée d’élaborer un plan de désarmement du mouvement d’ici fin 2025, une initiative immédiatement rejetée par Qassem, qui a réaffirmé son refus de toute reddition.

Pour Washington, la clé de la stabilité au Liban passe désormais par la fin de l’ingérence iranienne. "Tout commence par couper le flux d’argent que Téhéran injecte dans le Hezbollah", a conclu Hurley.