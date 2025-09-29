Washington dévoile son plan en 21 points : libération de tous les otages dans les 72 heures

La Maison-Blanche a rendu public un plan en 21 points destiné à mettre fin à la guerre à Gaza, à garantir la libération immédiate des otages et à ouvrir la voie à une reconstruction encadrée par la communauté internationale.

Selon le document, tous les otages israéliens, vivants et décédés, devront être libérés dans un délai de 72 heures après l’acceptation officielle de l’accord par Israël. En échange, l’État hébreu s’engagerait à libérer 250 prisonniers à perpétuité et 1 700 détenus arrêtés après le 7 octobre 2023. Pour chaque otage dont seuls les restes seraient restitués, Israël remettrait à la partie palestinienne les dépouilles de 15 terroristes.

Le texte prévoit également une amnistie pour les membres du Hamas qui renonceraient à la violence et déposeraient les armes, ainsi qu’un corridor sécurisé pour ceux qui choisiraient de quitter Gaza. Sur le plan humanitaire, l’accord prévoit l’acheminement immédiat d’une aide massive incluant la remise en état des infrastructures vitales (eau, électricité, hôpitaux, routes). L’entrée et la distribution de cette aide seraient supervisées par l’ONU, le Croissant-Rouge et des organismes internationaux neutres. Politiquement, Gaza serait placée sous l’autorité d’un gouvernement transitoire technocratique palestinien, supervisé par un nouvel organisme international, le “Conseil de la paix”, présidé par Donald Trump et assisté de personnalités internationales, dont Tony Blair. Cette instance assurerait la gouvernance provisoire et piloterait la reconstruction jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne réformée reprenne le contrôle. Enfin, le plan inclut la création d’une zone économique spéciale pour attirer les investissements et offrir aux habitants de Gaza des perspectives de développement et d’emploi. Avec cette initiative, Washington veut présenter Gaza comme une région déradicalisée, démilitarisée et tournée vers la coexistence pacifique.