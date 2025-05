Washington intensifie la pression sur Beyrouth pour un rapprochement avec Israël

Les États-Unis accentuent leur pression sur le Liban selon un rapport du quotidien libanais Al Liwa. L'émissaire américaine Morgan Ortagus devrait se rendre prochainement à Beyrouth avec des directives fermes visant à orienter les dirigeants libanais vers un alignement sur un cadre régional soutenu par Washington et centré sur la sécurité israélienne. D'après cette source, l'administration américaine ne tolérera plus ce qu'elle considère comme des politiques évasives de Beyrouth. Washington attend désormais "des mesures publiques et sans équivoque du Liban en soutien à un processus plus large de normalisation régionale". Le soutien économique et les investissements étrangers seraient désormais conditionnés à cette coopération.

Les sources citées par Al Liwa avertissent qu'un refus d'engagement dans ce processus pourrait avoir des conséquences graves pour le Liban, notamment "une perte de soutien international, une détérioration de la stabilité financière et l'érosion de questions nationales de longue date", comme le différend sur le Mont Dov. Cette petite bande de terre, connue au Liban sous le nom de fermes de Chebaa, est revendiquée par le Liban mais considérée par l'ONU comme un territoire syrien occupé par Israël.

Le quotidien suggère également que les États-Unis pourraient rechercher un arrangement diplomatique plus large impliquant la Syrie, où une levée des sanctions serait échangée contre des concessions territoriales. Si Damas reconnaissait formellement les fermes de Chebaa comme syriennes plutôt que libanaises, cela pourrait saper la justification du Hezbollah pour conserver ses armes.

Parmi les attentes américaines figureraient un retrait discret de la revendication du Mont Dov, le démantèlement des capacités militaires du Hezbollah, la réduction de l'influence politique du bloc Amal-Hezbollah, et un gel des débats de politique intérieure jusqu'aux prochaines élections parlementaires en 2026.