Washington met en garde contre une "attaque imminente du Hamas contre des civils palestiniens"

Les États-Unis ont alerté samedi leurs partenaires médiateurs — le Qatar, la Turquie et l’Égypte — d'"informations crédibles indiquant une violation imminente du cessez-le-feu par le Hamas contre le peuple de Gaza", selon un communiqué publié par le département d’État.

Washington évoque une attaque planifiée contre des civils palestiniens, qualifiée de « violation grave et directe de l’accord de cessez-le-feu » qui mettrait en péril « les avancées obtenues grâce aux efforts de médiation ». Le communiqué ne précise pas la nature exacte de l’attaque, mais survient après plusieurs exécutions sommaires rapportées ces derniers jours à Gaza, menées par des terroristes du Hamas contre des rivaux de clans locaux ou des Palestiniens accusés de collaboration avec Israël.

Le département d’État a exigé que le Hamas respecte ses engagements, soulignant que toute action de ce type « entraînerait des mesures pour protéger les habitants de Gaza et préserver l’intégrité du cessez-le-feu ». Cette mise en garde intervient alors que Washington et Jérusalem étudient la création de zones sécurisées dans les secteurs contrôlés par Tsahal afin de protéger les civils menacés par des représailles internes du Hamas. « Les États-Unis et les autres garants du cessez-le-feu demeurent déterminés à assurer la sécurité des civils, à maintenir le calme sur le terrain et à promouvoir la paix et la prospérité pour le peuple de Gaza et l’ensemble de la région », conclut le communiqué.