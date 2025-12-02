Washington met en garde Israël : les frappes en Syrie menacent la stratégie régionale de Trump

L’administration Trump s’inquiète de la multiplication des frappes israéliennes en Syrie, estimant qu’elles risquent de déstabiliser le pays et de compromettre les efforts visant à obtenir un accord de sécurité entre Israël et Damas. Deux hauts responsables américains ont confié au média Axios avoir alerté Benjamin Netanyahou, jugeant son approche « dangereuse » et « contre-productive ». Selon l’un d’eux, « si Bibi continue ainsi, il va se saborder ».

Au cœur de la stratégie américaine : soutenir le président syrien Ahmed al-Charaa, ex-commandant rebelle devenu chef d’État, et l’encourager à engager un processus de paix avec Israël. Donald Trump a publiquement salué la trajectoire du dirigeant syrien, appelant Israël à maintenir un dialogue « fort et sincère » avec Damas et à éviter toute action qui entraverait « l’évolution de la Syrie vers un État prospère ».

La tension a encore monté après un raid israélien à près de 10 km en territoire syrien, au cours duquel six soldats israéliens ont été blessés. Lors de l’extraction, des frappes aériennes ont tué treize Syriens, dont plusieurs civils, provoquant une colère populaire à Damas et des appels à la riposte. Washington assure ne pas avoir été prévenu de l’opération, contrairement aux pratiques habituelles.

Les responsables américains reprochent également à Netanyahou une attitude « impulsive », qui aurait déjà compliqué les travaux en cours pour un accord de sécurité, première étape vers une possible adhésion de la Syrie aux Accords d’Abraham. Parallèlement, l’étroitesse de la relation entre Trump et al-Charaa, ainsi que la levée des sanctions américaines contre Damas, suscite un malaise en Israël.

Donald Trump a de nouveau exhorté Israël à la retenue, avant de s’entretenir avec Netanyahou.