Washington propose à l’ONU de lever les sanctions contre le président syrien Ahmed al-Sharaa

Les États-Unis ont soumis au Conseil de sécurité de l’ONU un projet de résolution visant à lever les sanctions imposées au président syrien Ahmed al-Sharaa, qui doit rencontrer le président Donald Trump lundi prochain à la Maison-Blanche. Le texte, consulté par Reuters, prévoit également la levée des sanctions frappant le ministre syrien de l’Intérieur, Anas Khattab.

On ignore encore à quelle date le projet pourrait être soumis au vote. Pour être adopté, il devra recueillir au moins neuf voix favorables et ne pas être bloqué par un veto de l’un des cinq membres permanents du Conseil, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France ou le Royaume-Uni.

Washington plaide depuis plusieurs mois pour un allègement des sanctions internationales visant la Syrie. Après treize années de guerre civile, l’ancien président Bachar el-Assad a été renversé en décembre par une offensive éclair des forces insurgées dirigées par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS), autrefois branche officielle d’al-Qaïda en Syrie avant leur rupture en 2016.

Ahmed al-Sharaa ainsi qu’Anas Khattab figurent toujours sur la liste des sanctions de l’ONU, qui prévoit notamment un gel des avoirs, une interdiction de voyager et un embargo sur les armes. Toutefois, un comité des sanctions du Conseil de sécurité a accordé cette année plusieurs exemptions de déplacement à Sharaa, ce qui devrait lui permettre de se rendre aux États-Unis même si la résolution américaine n’est pas adoptée à temps.

Donald Trump avait déjà annoncé en mai un changement majeur de la politique américaine envers Damas, en promettant de lever les sanctions économiques imposées à la Syrie. Selon un rapport onusien cité par Reuters, les experts de l’ONU n’ont pas observé cette année de "liens actifs" entre le HTS et al-Qaïda, ce qui pourrait renforcer les arguments de Washington en faveur d’un assouplissement des mesures internationales.