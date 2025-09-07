Washington propose un accord pour la libération de tous les otages et la suspension de l’offensive sur Gaza

Articles recommandés -

Les États-Unis ont transmis à Israël et au Hamas une proposition d’accord global visant à obtenir la libération des 48 otages encore détenus à Gaza et à instaurer un cessez-le-feu immédiat. Selon ce plan, tous les otages seraient libérés dès le premier jour de l’application de l’accord.

En contrepartie, l’armée israélienne annulerait l’« Opération Chars de Gideon II » et renoncerait à son invasion terrestre de Gaza City. Toutefois, cet arrangement ne prévoit pas un retrait complet des troupes israéliennes de la bande de Gaza, ni une fin immédiate de la guerre.

À la place, des négociations s’ouvriraient dès le début du cessez-le-feu pour définir les conditions d’une éventuelle cessation des hostilités et d’un cadre politique post-conflit.

Des sources proches du Premier ministre Benjamin Netanyahou confirment qu’Israël examine « très sérieusement » la proposition du président américain Donald Trump. Toutefois, elles anticipent que le Hamas continuera de rejeter ce type d’accord, comme il l’a fait lors de précédentes médiations. Cette initiative américaine survient alors qu’Israël se prépare à une intensification majeure de ses opérations militaires dans le nord de Gaza et que la pression internationale s’accentue pour parvenir à un règlement politique.