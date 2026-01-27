Washington propose une amnistie aux terroristes du Hamas en échange de leur désarmement

Lors d’un briefing avec des journalistes, un responsable américain a confirmé que l’administration du président Donald Trump considère le désarmement du Hamas comme indissociable d’un mécanisme d’amnistie, affirmant disposer d’un "programme crédible" pour y parvenir.

Selon ce responsable, des intermédiaires agissant pour le compte de Washington sont en contact avec le Hamas, et les États-Unis s’attendent à ce que le désarmement se concrétise. Cette offre d’amnistie contre les armes figurait déjà dans le plan en vingt points présenté par l’administration Trump en septembre dernier pour mettre fin à la guerre à Gaza. À l’époque, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait accueilli favorablement ce cadre général, même si certains de ses partenaires de coalition avaient critiqué les volets évoquant une possible trajectoire vers un État palestinien. De leur côté, les terroristes du Hamas avaient rejeté toute disposition prévoyant leur désarmement.

L’accord de cessez-le-feu finalement conclu entre Israël et le Hamas s’est toutefois limité à une première phase, centrée sur un échange d’otages et de prisonniers, un retrait militaire israélien partiel et l’acheminement de l’aide humanitaire. Malgré cela, le responsable américain assure que le Hamas a accepté un accord plus large incluant la remise de ses armes. "Ils ont signé un accord… s’ils décident de jouer à des jeux, le président Trump prendra d’autres mesures", a-t-il averti.

Sur le terrain diplomatique, la réalité reste plus complexe. Le Hamas a publiquement juré de conserver son arsenal, tandis que des sources proches des négociations indiquent que les médiateurs (Égypte, Qatar et Turquie) plaident pour un désarmement progressif, une option à laquelle Israël s’oppose fermement. Washington affirme néanmoins travailler avec Israël et ces pays médiateurs à l’élaboration d’un programme de désarmement, avec des annonces attendues "dans les semaines à venir".

Les États-Unis lient par ailleurs toute reconstruction de Gaza à la démilitarisation du territoire. "La reconstruction n’aura pas lieu sans le désarmement du Hamas", a martelé le responsable, soulignant l’alignement total entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou sur ce point. Selon Washington, les bailleurs internationaux refuseront d’investir tant que Gaza restera armée.

Interrogé sur la transition vers une deuxième phase du plan pour Gaza, le responsable américain assure qu’Israël est prêt à coopérer, y compris à se replier vers le périmètre du territoire à mesure que le Hamas se désarme. "La balle est dans le camp du Hamas", a-t-il conclu, accusant les terroristes d’être le principal obstacle à la reconstruction de Gaza et à l’amélioration des conditions de vie de sa population.