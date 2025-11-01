Washington soutient la levée de la loi César, qui sanctionnait le régime syrien

Les États-Unis ont annoncé leur soutien à l’abrogation de la loi César (Caesar Act), le régime de sanctions imposé à la Syrie depuis 2020, a confirmé vendredi un porte-parole du département d’État. Cette mesure devrait être intégrée à la "Loi d’autorisation de la défense nationale", actuellement débattu au Congrès américain.

« Les États-Unis sont en contact régulier avec leurs partenaires régionaux et saluent tout investissement visant à offrir aux Syriens un avenir pacifique et prospère », a indiqué le porte-parole, marquant un tournant majeur dans la politique américaine au Moyen-Orient.

Plusieurs entreprises saoudiennes préparent déjà des investissements de plusieurs milliards de dollars dans le pays, dans le cadre de l’effort régional pour soutenir la reconstruction de la Syrie après des années de guerre et la chute de Bachar al-Assad en 2024, renversé par les forces rebelles d’Ahmed al-Sharaa.

En mai dernier, Donald Trump avait rencontré le président syrien Charaa à Riyad, annonçant son intention de lever toutes les sanctions américaines. Toutefois, la loi César, qui visait les institutions et individus liés à l’ancien régime d’Assad, ne peut être abrogée que par un vote du Congrès, encore divisé sur la question.

Une décision est attendue avant la fin de l’année, dans un contexte de rapprochement progressif entre Washington, Damas et plusieurs puissances arabes désireuses de stabiliser la Syrie et de relancer son économie.