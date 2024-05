Yahya Sinwar disposait d'une police secrète pour réprimer la dissidence à Gaza (New York Times)

Le chef de l'organisation terroriste du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a créé et supervisé une police secrète qui surveillait et montait des dossiers sur les civils opposés au Hamas, à l’image de la Stasi est-allemande, a révélé lundi le New York Times. Des documents saisis dans la bande de Gaza indiquent que cette police secrète, appelée Service général de sécurité, ciblait entre autres, des journalistes, des jeunes et de nombreuses autres personnes qui remettaient en question le pouvoir du Hamas dans le territoire palestinien.

Toute personne ayant participé à une manifestation contre un représentant du Hamas ou tout autre aspect du gouvernement du groupe terroriste, ainsi que toute personne ayant critiqué publiquement l'organisation, faisait l'objet d'une enquête de la part du Service général de sécurité. La mission de cette police secrète était d’étouffer toute dissidence à Gaza, selon le New York Times.

Des journalistes ont été suivis et intimidés, les critiques à l'égard du Hamas supprimées des réseaux sociaux et les manifestations contre le groupe terroriste réprimées. Des dossiers sur au moins 10 000 gazaouis ont été créés entre 2016 et 2023, par le Service général de sécurité composé de 856 agents qui disposaient d’un budget mensuel de 120 000 dollars, a rapporté le journal.