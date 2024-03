Yahya Sinwar toujours très admiré à Gaza, révèle une analyse des réseaux sociaux du territoire palestinien

Une étude menée par la société de veille économique "Buzzilla" pour le journal israélien Maariv, a révélé qu'au cours des trois dernières semaines, le contenu posté sur les réseaux sociaux en langue arabe à Gaza a été principalement positif à l'égard de l'organisation terroriste du Hamas en général, et de son chef dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, en particulier. Les experts de "Buzzilla" ont indiqué que le discours positif à l'égard de Sinwar croît lorsqu'il est menacé par Israël et que ces menaces sont évoquées dans les médias.

Lors de la première période de l’étude, entre le 25 février et le 2 mars, près de 20 000 interactions portant sur Sinwar ont été enregistrées, la grande majorité positives. Les posts répondaient principalement à des commentaires sur la guerre, dans lesquels Sinwar est loué et glorifié. À noter que, lors de l’analyse des posts des habitants de Gaza sur les réseaux sociaux, aucun message appelant à la libération des otages n'a été trouvé.

Au cours de la deuxième période, du 3 au 9 mars, les discussions sur Sinwar se sont multipliées et près de 44 000 interactions ont été recensées. C'est précisément au cours de cette période que l'on a observé une augmentation modérée du nombre de réactions négatives à l'égard de Sinwar et du Hamas, même s'il conserve globalement le soutien des Gazaouis. Les sondeurs ont tout de même identifié un courant qui blâme directement le dirigeant de Gaza ("Vous nous avez détruits", "Cela n'en valait pas la peine", et même des malédictions, "Que Dieu vous maudisse, Sinwar").

Lors de la troisième période de l'étude du 10 au 13 mars, les réactions positives à l'égard des dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza et les réactions négatives à l'égard d'Israël se sont multipliées. De nombreux posts ont fait l'éloge de Sinwar, considéré comme quelqu'un qui "reste fort face aux menaces israéliennes".