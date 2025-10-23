Yémen : 12 employés de l'ONU libérés par les Houthis après leur prise en otage

Douze membres du personnel international des Nations Unies détenus par les Houthis au Yémen ont quitté mercredi la capitale Sanaa à bord d'un vol du Service aérien humanitaire de l'ONU, a annoncé l'organisation internationale. Leur destination n'a pas été révélée.

Les Houthis, soutenus par l'Iran, avaient pris d'assaut le complexe de l'ONU à Sanaa le week-end dernier, arrêtant 20 membres du personnel, dont 15 étrangers. Cinq ressortissants yéménites avaient été libérés dès dimanche. Parmi les personnes détenues figurait notamment Peter Hawkins, le représentant de l'UNICEF au Yémen, selon des sources onusiennes et houthies.

« Plus tôt dans la journée, 12 membres du personnel international de l'ONU qui figuraient parmi les personnes précédemment détenues dans le complexe de l'ONU au Yémen ont quitté Sanaa », a déclaré un communiqué publié par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les trois membres du personnel restants sont désormais « libres de se déplacer ou de voyager », a précisé l'organisation.

Le chef rebelle Abdul Malik al-Houthi a accusé les employés de l'ONU détenus d'être impliqués dans une frappe aérienne israélienne majeure menée en août, qui a tué le Premier ministre houthiste et près de la moitié de son cabinet, sans toutefois fournir la moindre preuve. L'ONU a catégoriquement rejeté ces accusations.

Un haut responsable houthi a déclaré à l'AFP que le personnel de l'ONU était soupçonné d'espionnage pour le compte des États-Unis et d'Israël. Le 31 août, les rebelles avaient déjà pris d'assaut les bureaux de l'ONU à Sanaa, arrêtant plus de 11 employés.

Les rebelles harcèlent et détiennent depuis des années le personnel de l'ONU et les travailleurs humanitaires, mais ils ont accéléré les arrestations depuis le début de la guerre de Gaza. Mi-septembre, le coordinateur humanitaire de l'ONU au Yémen a été transféré de Sanaa à Aden, capitale intérimaire du gouvernement internationalement reconnu.

Au total, 53 travailleurs de l'ONU sont toujours détenus arbitrairement par les Houthis, selon le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric, qui a qualifié la semaine dernière ces accusations d'espionnage d'« extrêmement préoccupantes ». Les Nations Unies ont rejeté à plusieurs reprises les allégations des Houthis selon lesquelles le personnel ou les opérations de l'ONU au Yémen seraient impliqués dans des activités d'espionnage.