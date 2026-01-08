Yémen : l'Arabie saoudite accuse les Émirats d’avoir exfiltré un dirigeant séparatiste

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a annoncé ce jeudi qu’Aidarous al-Zubaidi, président du Conseil de transition du Sud (CTS) et figure de proue des séparatistes du sud du pays, avait été exfiltré du territoire yéménite avec l’aide de réseaux liés aux Émirats arabes unis. Selon un communiqué officiel, al-Zubaidi aurait quitté le Yémen via le Somaliland avant de transiter par Mogadiscio, puis de rejoindre un aéroport militaire à Abou Dhabi. Les autorités émiraties n’ont fait aucun commentaire.

Cette annonce intervient au lendemain de révélations sur la disparition d’Al-Zubaidi d’un vol à destination de Riyad, où il était attendu pour participer à un sommet consacré à la recherche d’un règlement politique pour le sud du Yémen. Les autorités saoudiennes estiment que cette absence constitue une tentative délibérée de se soustraire aux négociations et de faire échouer les efforts de médiation.

Mercredi, le porte-parole de la coalition saoudienne, le général de division Turki al-Malki, avait affirmé qu’Al-Zubaidi avait refusé d’embarquer sur le vol pour Riyad, alors que plusieurs autres dirigeants du CTS s’y trouvaient. Selon lui, des renseignements indiquaient également que le chef séparatiste avait récemment déplacé d’importantes forces armées, comprenant des véhicules blindés, des armes lourdes et des munitions. « Al-Zubaidi a fui vers une destination inconnue », avait-il déclaré.

Dans la foulée, le président du Conseil de direction présidentielle yéménite, Rashad al-Alimi, a signé un décret excluant Al-Zubaidi du gouvernement et ordonnant son renvoi devant le procureur général pour « haute trahison ». Le décret l’accuse notamment de porter atteinte à la sécurité et à l’intégrité de l’État, de former une milice armée illégale et d’être impliqué dans des violences contre les forces gouvernementales.

Le Conseil de transition du Sud a vivement démenti ces accusations, affirmant qu’Al-Zubaidi se trouvait toujours à Aden. L’organisation a par ailleurs accusé l’Arabie saoudite d’avoir mené des frappes aériennes dans le gouvernorat d’Al-Dhale, faisant des victimes civiles.

Ces développements s’inscrivent dans un contexte de tensions croissantes entre Riyad et Abou Dhabi au Yémen. Les Émirats arabes unis, qui soutiennent les forces séparatistes du sud, n’ont pas réagi aux affirmations saoudiennes. Ce soutien est perçu comme une source de friction avec l’Arabie saoudite, alliée du gouvernement yéménite reconnu internationalement et basé à Aden.

Fin décembre, la situation s’est aggravée après la prise de contrôle par le CTS des gouvernorats de Hadramaout et d’Al-Mahra, jusque-là tenus par des forces soutenues par Riyad. Le 2 janvier, Al-Zubaidi avait publié une « déclaration constitutionnelle » proposant une période de transition de deux ans débouchant sur un référendum d’indépendance du sud, un geste qui semble avoir précipité sa mise à l’écart.