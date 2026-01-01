Yémen : le trafic aérien à Aden paralysé par les tensions entre l’Arabie saoudite et les Émirats

Le trafic aérien à l’aéroport international d’Aden, dans le sud du Yémen, a été interrompu jeudi en raison des tensions persistantes entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, dont la rivalité redessine le paysage géopolitique du pays déchiré par la guerre.

Selon une source saoudienne citée par Reuters, le gouvernement yéménite, reconnu internationalement et soutenu par Riyad, avait imposé de nouvelles restrictions sur les vols à destination et en provenance des Émirats arabes unis afin d’endiguer l’escalade des tensions.

Mais cette décision a provoqué une réaction immédiate de défi. Le ministre yéménite des Transports, allié aux séparatistes du sud, a ordonné la fermeture totale de l’aéroport plutôt que de se conformer aux restrictions.

Le Conseil de transition du Sud (STC), force séparatiste soutenue par les Émirats et qui contrôle désormais la majeure partie du sud du Yémen, a attribué cette fermeture à de « nouvelles réglementations soudaines » que l’Arabie saoudite cherchait à imposer.

Ce conflit marque le dernier épisode d’une crise croissante entre Riyad et Abou Dhabi sur le sol yéménite. Cette semaine, l’Arabie saoudite a accusé les Émirats de pousser le STC à se rapprocher des frontières saoudiennes, évoquant sa sécurité nationale comme une « ligne rouge ». En réaction, les Émirats ont annoncé le retrait de leurs dernières forces du Yémen.

La décision intervient après une frappe aérienne menée par la coalition dirigée par Riyad contre le port de Mukalla, dans le sud du pays, ciblant selon la coalition un quai utilisé pour fournir un soutien militaire aux séparatistes.