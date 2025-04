Yémen : Les frappes américaines auraient tué plus de 500 combattants houthis

L'armée américaine aurait éliminé au moins 500 combattants houthis depuis le lancement de sa campagne aérienne au Yémen le mois dernier, selon des responsables et des sources proches du renseignement. Parmi les victimes figureraient de nombreux cadres de haut rang, notamment des opérateurs de systèmes de missiles et des experts en drones. Plusieurs camps d'entraînement houthis auraient été complètement détruits. Selon les sources consultées, ce bilan pourrait s'alourdir à mesure que les opérations s'étendent à de nouvelles régions du Yémen.

Les Houthis exerceraient des pressions sur les familles des combattants tués pour qu'elles gardent le silence, tout en ne reconnaissant publiquement que les morts de membres de rang inférieur afin d'éviter de semer la panique parmi leurs partisans. "Les frappes américaines ont été précises et ont ciblé d'importants éléments de l'infrastructure militaire houthie, notamment des centres de commandement, des camps d'entraînement, des dépôts d'armes et des installations de communication utilisées pour coordonner leurs attaques", a déclaré le ministre yéménite de l'Information, Moammar Al-Eryani.

Il a également confirmé la mort de plusieurs dirigeants houthis des premier, deuxième et troisième rangs, "y compris des chefs militaires et des cerveaux derrière les attaques maritimes et les opérations de contrebande d'armes en provenance d'Iran". Les opérations, ordonnées par le président Donald Trump et le chef du Pentagone Pete Hegseth, auraient gravement endommagé l'infrastructure d'armement des Houthis, y compris les installations de stockage et les dépôts de fabrication.

L'armée américaine a perdu au moins cinq drones MQ-9 Reaper, d'une valeur d'environ 30 millions de dollars chacun, au cours de cette campagne qui devrait se poursuivre dans les prochaines semaines.