Yémen : Téhéran perd son emprise sur les Houthis, un allié devenu incontrôlable (responsables iraniens)

L’Iran aurait largement perdu le contrôle sur les Houthis au Yémen, révélant une fracture profonde au sein de son réseau de milices régionales, ont confié plusieurs responsables iraniens selon The Telegraph. Selon un haut fonctionnaire cité par le quotidien britannique, les Houthis « ne répondent plus » aux injonctions de Téhéran et agissent désormais « de manière autonome ». D’autres groupes armés en Irak adoptent la même attitude, accentuant le sentiment de perte d’influence de la République islamique.

Après l’affaiblissement du Hezbollah par les opérations israéliennes et l’isolement du Hamas dans la bande de Gaza, les Houthis étaient devenus le principal pilier de l’« axe de la résistance » iranien. Mais les tensions ont explosé en avril, lorsque l’Iran n’a pas réagi aux frappes américaines massives visant la milice yéménite. Depuis, les Houthis ont renforcé leurs capacités balistiques, consolidé leur pouvoir à Sanaa et diversifié leurs activités, allant de la contrebande d’armes au trafic de drogue, en passant par la taxation forcée et la perturbation du trafic maritime en mer Rouge.

Face à cette perte d’emprise, un commandant des Gardiens de la révolution aurait été dépêché à Sanaa pour tenter de reprendre la main. Le général Abdolreza Shahlaei, figure de la Force al-Qods et recherché par les États-Unis, a été redéployé au Yémen pour resserrer les liens avec la milice. Mais les experts cités par The Telegraph soulignent que le mouvement est mû avant tout par sa propre idéologie et pourrait poursuivre ses objectifs indépendamment de Téhéran.

Selon un ancien diplomate yéménite, les Houthis « n’ont pas besoin d’être encouragés » : leur agenda est dicté par leur vision du conflit et leurs priorités internes. Pour Téhéran, cette autonomie croissante fragilise un peu plus une stratégie régionale déjà bousculée.