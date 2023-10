Attaque surprise du Hamas en Israël: au moins 40 morts et 700 blessés par balles

Les terroristes se sont infiltrés dans de nombreuses localités et villes israéliennes et clament avoir des otages

Des terroristes palestiniens de la bande de Gaza ont lancé samedi des barrages massifs de centaines de roquettes sur le sud et le centre d'Israël dans une opération nommée "déluge d'Al-Aqsa". Les sirènes d'alerte à la roquette ont été activées à Tel-Aviv, à quelque 70 kilomètres de la bande de Gaza, ainsi qu'à Sde Boker, Arad et Dimona, dans le sud, également à plus de 70 kilomètres. Plus tard, des roquettes ont été tirées en direction de Jérusalem. Des dizaines d'hommes armés se sont également infiltrés dans la ville frontalière de Sderot et ont affronté des soldats de l'armée israélienne. Les roquettes ont tué une femme de 70 ans et fait 15 blessés. Au moins 35 Israéliens auraient été kidnappés dans le sud du pays, pour une grande partie dans leur maison tandis que, selon un nouveau bilan à 15h, Israël déplore au moins 40 morts et 700 blessés, majoritairement par balles.

"Nous avons décidé de mettre un terme à tous les crimes de l'occupation" (Israël, NDLR), et "plus de 5.000 roquettes" ont été tirées depuis ce matin, a déclaré Mohammad Deif, commandant des Brigades Ezzedine al-Qassam, dans un enregistrement audio diffusé par Al-Aqsa TV, chaîne de télévision du Hamas.

L'attaque surprise sans précédent des terroristes de la bande de Gaza a commencé à 6h30 du matin avec des centaines de roquettes tirées simultanément sur Israël. Le ministre de la défense, Yoav Gallant, s'est précipité à Tel-Aviv pour consulter les chefs de la sécurité. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou devait également y participer. L'armée israélienne a déclaré qu'elle passait à un "état de préparation à la guerre" et M. Gallant a autorisé un appel généralisé des réservistes.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué que le chef d'état-major, le lieutenant-général Herzi Halevi, procédait à une évaluation et approuvait des plans d'action. "Le Hamas, qui est à l'origine de cette attaque, portera les résultats et la responsabilité des événements", a déclaré l'armée israélienne.

JACK GUEZ / AFP Un immeuble résidentiel de Tel-Aviv est endommagé à la suite d'une attaque à la roquette de la bande de Gaza contre Israël, le 7 octobre 2023.

Des explosions ont été entendues par les habitants de ces régions et des impacts directs sur des bâtiments ont été signalés à Ashkelon, dans la région de Gederot et à Tel Aviv où un immeuble du quartier de Bavli a été touche. L'armée israélienne a confirmé que des terroristes palestiniens de la bande de Gaza s'étaient infiltrés en Israël, mais n'ont pas fourni d'autres informations même si les vidéos d'hommes armés dans les rues de Sdérot circulent sur les réseaux sociaux. Le Hamas clame avoir pris plusieurs soldats israéliens en otage.

Cette attaque survient un jour après qu'Israël et le monde arabe ont célébré le 50e anniversaire de l'attaque surprise de l'Égypte et de la Syrie qui a déclenché la guerre de Kippour.