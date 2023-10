"Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose : la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même", estime Jean-Luc Mélenchon

La France insoumise (LFI) et son leader Jean-Luc Mélenchon ont marqué leur différence avec le reste de la classe politique samedi sur le Proche-Orient, en expliquant que l'attaque du Hamas contre Israël "intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne". Le parti de la gauche radicale s'est attiré des critiques de personnalités socialistes qui ont vu dans ses prises de position une volonté de justifier l'offensive de grande ampleur du mouvement terroristes qui a fait plus de 100 morts, et des centaines de blessés.

"Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose : la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même", a déploré Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme X. "Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer", a-t-il ajouté. Dans un communiqué, le groupe parlementaire LFI a ajouté : "L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est".

Une prise de position encore appuyée par le député LFI Louis Boyard : "Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'Etat israélien et celle de groupes armés palestiniens".

Ces déclarations de LFI au moment où la classe politique quasi-unanime condamnait les attaques du Hamas ont suscité la colère d'élus socialistes, alliés du parti de Jean-Luc Mélenchon au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes).

"Les juifs sont toujours responsables de ce qui leur arrivent. C'est une constante du discours antisémite", a ainsi répondu la sénatrice PS Laurence Rossignol à Louis Boyard. "Aux idiots utiles des terroristes du Hamas qui les exonèrent en relativisant au nom de l'impasse politique du conflit israélo-palestinien, de la poursuite de la colonisation, de Netanyahou... vous me dégoûtez. Qu'on en trouve à gauche est insupportable", s'est emporté le député socialiste Jérôme Guedj.

Parmi les insoumis, le député François Ruffin, l'un des candidats potentiels à la présidentielle de 2027, s'est distingué de ses camarades de parti en exprimant "une condamnation totale de l'attaque du Hamas".

Toujours à gauche, les socialistes et les écologistes ont clairement dénoncé les attaques du Hamas, tout comme la droite et l'extrême droite. "Les frappes du groupe terroriste du Hamas contre le territoire israélien sont un acte de guerre inacceptable qui éloigne chaque jour un peu plus tout espoir de paix. Dans ces heures difficiles, nous sommes plus que jamais aux côtés de la démocratie israélienne", a ainsi écrit sur X Marine Le Pen, la cheffe de file des députés du Rassemblement national.