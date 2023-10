Je dis aux habitants de Gaza : partez maintenant, car nos forces vont frapper partout"

Benjamin Netanyahou s'est exprimé samedi soir après les attaques du Hamas perpétrées dans la journée, qui ont fait au moins 250 morts et plus de 1 000 blessés. Déclarant que le Hamas avait lancé une guerre "cruelle et perverse" contre Israël, assassinant des civils innocents, des enfants et des personnes âgées, il a promis que l'armée "userait de toutes capacités" contre le groupe terroriste "afin que de telles attaques ne se reproduisent plus jamais".

Tout en prévenant que des jours difficiles attendaient le pays, le Premier ministre a affirmé qu'Israël allait remporter cette guerre.

"Tous les endroits où le Hamas est organisé, se cache et opère, nous allons les transformer en ruines. Je dis aux habitants de Gaza : partez maintenant, car nos forces vont frapper partout", a-t-il encore dit.

Benjamin Netanyahou a enfin indiqué que les forces de Tsahal étaient en train de reprendre les localités du sud aux mains des terroristes, "maison par maison".