La place Dizengoff de Tel-Aviv, symbole, il y a encore 48h, de la fracture entre Israéliens, est devenue l'épicentre de cet élan de solidarité

Comme à chaque guerre, les Israéliens font aujourd'hui bloc et se distinguent par leur exemplaire solidarité. Pourtant, cette fois, l'image d'une population mobilisée comme un seul homme derrière les soldats, les blessés et les familles endeuillées frappe particulièrement. Elle intervient après des mois de divisions sans pareil au sein de la société, entre pro et anti-réforme judiciaire, pro et anti-Netanyahou.

Les images sont connues, mais toujours aussi touchantes : les files interminables devant les centres de dons du sang, les annonces d'habitants du nord et du centre prêts à accueillir ceux du sud, les points de collecte de denrées alimentaires et de première nécessité pour les soldats et les familles installés un peu partout...

Les initiatives de volontariat se multiplient également, alors que des appels ont été lancés pour des dons de lait maternel ou de soutien aux personnes âgées et aux survivants de la Shoah dans le sud.

Mais l'image sans conteste la plus frappante est celle de la fameuse place Dizengoff de Tel-Aviv, symbole, il y a encore 48h, de la fracture entre Israéliens après les tristes événements de Yom Kippour. Cette même place est devenue, dimanche, l'épicentre de cet élan de solidarité, avec des dons qui ne cessent d'affluer.

Si cette mobilisation impressionne et émeut, de très nombreux observateurs déplorent qu'elles ne se produise que lors des conflits. Que ce soit dans la douleur et l'épreuve qu'Israël montre toujours son plus beau visage, celui de l'unité. En frappant simultanément des jeunes non religieux réunis dans une rave party, des familles pratiquantes restées chez elles pour célébrer le shabbat et Simhat Torah, des civils, des policiers et des soldats, ces mêmes observateurs soulignent que les ennemis d'Israël ont encore prouvé qu'ils ne faisaient, eux, aucune différence entre les Juifs.