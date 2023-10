Attaques du Hamas : Herzog dénonce la responsabilité de l'Iran et appelle les Israéliens à l'unité

"Ces actes abjects, commis par le Hamas et un axe du mal basé en Iran, ne peuvent être pardonnés"

Le président Herzog s'est exprimé dimanche soir afin de lancer un message de courage et d'unité aux Israéliens, au lendemain des attaques du Hamas qui ont fait plus de 700 morts et plus de 2 000 blessés.

"Nous avons vu nos ennemis s'en prendre à des enfants, des personnes âgées, des femmes et des hommes, sans aucune pitié. Ces actes abjects, commis par le Hamas et un axe du mal basé en Iran, ne peuvent être pardonnés", a-t-il dit, avant d'appeler les citoyens à la résilience et à la solidarité.

"Nous allons l'emporter grâce à la force de nos armes, mais aussi de notre esprit", a déclaré le chef d'Etat. "Nous nous battons pour notre maison, et nous allons gagner, car nous n'avons pas d'autre choix. Face à chacun de nos ennemis, nous nous relevons toujours et nous prouvons notre résilience", a-t-il poursuivi.

"Les jours qui nous attendent sont difficiles, et je vous demande de préserver cet esprit héroïque et cette unité qui sont notre force", a-t-il conclu, avant de se prononcer en faveur d'un gouvernement d'union nationale.